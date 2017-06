Representante da rua do Portão reivindica melhorias na localidade

Segundo o morador, a rua está entre as dez principais ruas do município, a qual é utilizada como rota do transporte coletivo e também por empresas para o transporte de trabalhadores e estudantes

O representante comunitário dos moradores da rua do Portão, Edson Kautinck, foi o orador da sessão ordinária da última segunda-feira, 29, na Câmara de Vereadores de Mafra. Durante o uso da tribuna, ele solicitou que as lajotas da rua Gustavo Friedrich, que receberá pavimentação asfáltica ainda neste ano, sejam realocadas para a rua do Portão e suas imediações, nos bairros Vila Nova e Imbuial.

Segundo Edson, a rua está entre as dez principais ruas do município, a qual é utilizada como rota do transporte coletivo e também por empresas para o transporte de trabalhadores e estudantes. Além disto, Edson afirmou que há um fluxo grande de pedestres e ciclistas que precisam se locomover diariamente e são expostos aos perigos do tráfego e falta de calçadas.

Finalizando, Edson destacou que cerca de cinco mil pessoas moram na rua do Portão e suas imediações. Também trouxe cópias de requerimentos de 2013, 2014, 2016 de autoria do vereador Eder Gielgen (PMDB) que já solicitava melhorias para a localidade. Por essa demora e pela importância da rua, a comunidade reivindica a realocação das lajotas da rua Gustavo Friedrich para aquele local.

Em março deste ano, o vereador José Marcos Witt (PDT) usou a tribuna com a mesma solicitação do representante Edson e teve apoio dos colegas legisladores. Os vereadores demonstraram apoio ao pedido e também destacaram que o poder executivo se comprometeu em realocar as lajotas da rua Gustavo Friedrich.

Segundo informações da Prefeitura, a mesma rua já inclusa no cronograma de obras que deverá ser realizada dentro da sequência.