Requerimento pede a redução da altura das muretas do novo viaduto de Mafra

Os vereadores de Mafra aprovaram na última sessão ordinária da Câmara, o requerimento que solicita um estudo de viabilidade para reduzir a altura das muretas do trevo de entroncamento da BR 116 e BR 280, sentindo a Rio Negrinho.

Os autores da proposta são os vereadores José Marcos Witt (PDT) e Adilson Sabatke (PP). Por meio de ofício, a sugestão será encaminhada à Autopista Planalto Sul, que administra a rodovia e é a responsável pela obra.

Segundo os vereadores, as muretas estão dificultando a visibilidade dos motoristas. Para quem está circulando pelo trevo, sentindo a Rio Negrinho, há dificuldade de enxergar veículos a direita – que vem das marginais e ainda não estão parando para os veículos que estão no trevo.

Os vereadores acrescentam que o local tem sido palco de vários registros de acidentes desde sua inauguração. Por isso, os vereadores estão solicitando as modificações para evitar situações mais graves de colisão entre veículos.

A OBRA

A Autopista Planalto Sul, empresa do Grupo Arteris, entregou no dia 17 de março a obra do viaduto em desnível localizado no Km 4,5, em Mafra.

O local é um dos mais importantes acessos à cidade e ainda faz entroncamento com a BR 280, que leva a municípios como Rio Negrinho, São Bento, Joinville.

O viaduto foi projetado para resolver o conflito no cruzamento de tráfego das duas rodovias, além de evitar filas e principalmente trazer mais segurança para os usuários. O investimento realizado pela Arteris, oriundo da tarifa de pedágio, gira em torno de R$ 19 milhões.

Diariamente passam por este viaduto cerca de 7 mil veículos. São viajantes, turistas, caminhoneiros que carregam a safra agrícola, além de cargas que movimentam a economia do país.