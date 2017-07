Restaurante Vitorino realizará harmonização de vinhos e jantar especial

Serão servidos cinco vinhos diferentes com cinco pratos italianos exclusivos para explorar sabores distintos que resultam e combinações fantásticas no mundo gastronômico

Esqueça apenas do tradicional macarrão e da famosa pizza. Você vai conhecer a verdadeira gastronomia italiana através de um menu exclusivo criado pelo nosso chef Bruno Machado.

Na próxima quinta-feira (20), o Restaurante Vitorino em parceria com a Porto a Porto Importadora, Paganini Gastronomia e Armazém Mineiro, vai realizar a primeira Noite Italiana em Riomafra. O evento contará com um delicioso jantar italiano e harmonização de vinhos feita pelo especialista Diego Juchnievski.

As vagas são limitadas a 34 pessoas e os ingressos estão sendo vendidos no Hotel Emacite, Restaurante Vitorino e Armazém Mineiro. Mais informações pelos telefones (47) 3641-7799 e (47) 9 8453-1156 (whatsapp Chef Bruno Machado).

O QUE É HARMONIZAÇÃO DE VINHOS?

O enólogo Diego Juchnievski explica que a harmonização é o encontro do equilíbrio entre o vinho e o prato, em uma maneira de engrandecer os dois. “Não podemos servir um vinho tinto com uma carne branca, por exemplo, porque a carne branca é muito leve e o vinho tinto é muito forte. Nessa combinação o vinho sobresai”, descreve.

A expectativa do especialista em vinhos para a Noite Italiana no Restaurante Vitorino é grande, pois um evento desta magnitude nunca foi realizado em Mafra. “O consumo de vinho está crescendo na região e é interessante conhecer o produto mais a fundo e entrar na cultura da bebida”, analisa.

JANTAR ITALIANO: CARDÁPIO EXCLUSIVO E VINHOS

Segundo o chef Bruno Machado, responsável pela criação do cardápio exclusivo para a noite, o principal objetivo do evento é trazer a cultura da harmonização de vinhos para a região, tendo o restaurante Vitorino como referência. “A intenção deste evento é fazer com que o público conheça um pouco desse mundo fantástico de explorar sabores diferentes, ainda mais com o casamento de comida boa e vinhos, que instigam o gostinho de quero mais”, finaliza.