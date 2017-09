Rio Negro já está 3,5 metros abaixo do seu nível normal

A falta de chuva começa a afetar o nosso rio Negro, principal fonte de abastecimento de água dos nossos municípios. Nos últimos 15 dias a precipitação, ou seja, a chuva acumulada em nossos municípios, bem como, nos rios que formam o complexo hidrológico do rio Negro foi de 0 mm. Segundo dados da Epagri, não chove há mais de 90 dias em Rio Negro e Mafra.

Hoje o rio Negro está 3,5 metros abaixo de seu nível normal, situação que há muito tempo não era vista na região, já que normalmente no mês de setembro a precipitação de chuva é maior. A crença popular costuma dizer que a segunda quinzena do mês acontece a “enchente de São Miguel”, época que geralmente chove acima da média.

Tanto a Defesa Civil, quanto a Sanepar e a Casan estão orientando que os moradores economizem água, pois o sistema está sobrecarregado e caso o tempo seco continue um rodízio no abastecimento ou até mesmo o racionamento de água não são descartados.

Grande parte da população de Riomafra ainda não se conscientizou…

Basta dar um giro por Riomafra, principalmente onde existem ruas não pavimentadas, que se observa muitos cidadãos molhando suas ruas, em vários outros locais se observam também muitos lavando seus carros, regando plantas com água tratada, desperdiçando grande quantidade de água potável que daqui alguns dias, poderá fazer falta para o consumo delas e de toda a população caso não ocorra grande quantidade de chuva na região. Por mais que as companhias Casan, Sanepar e a imprensa alerte, parece que muitos riomafrenses não se conscientizam do uso racional da água, mesmo com todos os alertas e com mais de 90 dias sem chuvas. Medidas punitivas poderão ser implantadas se estes casos persistirem.

Monitoramento dos níveis de rios

De acordo com a tabela dos níveis de rios disponibilizada pela Epagri/Ciram o Complexo do Hidrológico do rio Negro está no Estado de Alerta. No estado das 50 bacias e complexos monitorados, 21 se encontram na condição de normalidade do regime hídrico dos rios e 29 estações estão no estado de atenção, alerta ou emergência.

Previsão do Tempo para o fim de semana (Fonte: Epagri/Ciram)

Hoje: sol com aumento de nuvens em SC. No sul do estado, a chuva começa a partir da manhã, estendendo-se para oeste no período da tarde. À noite condição é de chuva mal distribuída nas demais regiões. Temperatura: máxima 22ºC / mínima 16ºC.

Amanhã: variação de nuvens em todo o estado. Condição de chuva fraca na madrugada na região da grande Florianópolis e vale do Itajaí. Pancadas de chuva isolada, a qualquer hora do dia, no norte do estado, e à tarde no planalto sul. Temperatura: máxima 18ºC / mínima 13ºC.

Segunda-feira: sol entre nuvens em SC. Temperatura: máxima 21ºC / mínima 11ºC.

Terça-feira: sol entre nuvens em SC. No decorrer da tarde condição de pancadas de chuva no planalto sul e litoral sul e à noite nas demais regiões, devido à aproximação de uma nova frente fria. Temperatura: máxima 23ºC / mínima 12ºC.

Tendência para o final do mês e início de outubro: A umidade do ar vai retornando gradativamente ao Estado, com a chegada da primavera. Nos dias 26 e 27 há previsão de chuva na região, porém ainda com valores pouco significativos, devido à passagem de uma nova frente fria. No fim do mês há condição de chuva fraca, devido à circulação marítima. No início de outubro, o tempo volta a ficar mais seco, retornando a chuva nos dias 04 e 05, devido à passagem de mais uma frente fria. Após a passagem das frentes frias, a temperatura diminui um pouco.

Primavera mais seca e quente em SC

O inverno de 2017 foi mais seco e quente do que o normal em Santa Catarina, dominado por frequentes bloqueios atmosféricos nos oceanos Pacífico e Atlântico, responsáveis por períodos prolongados sem chuva e estiagem no Estado, sobretudo nos meses de julho e setembro. As frentes frias, principais sistemas meteorológicos causadores da chuva durante a estação, foram escassas e consequente também as massas de ar polar, resultando em temperaturas mais altas.

A primavera começou oficialmente pelo calendário astronômico ontem às 17h02min, quando ocorre o equinócio de Primavera no Hemisfério Sul. Hoje, o dia e a noite têm a mesma duração de horas, pois os dois hemisférios da Terra encontram-se igualmente iluminados pelo sol. Depois disso, os dias começam a ser mais longos do que as noites.

Neste ano a primavera deve contrariar a climatologia, se tratando de uma das estações mais chuvosas do ano, a previsão é de chuva abaixo e temperatura acima da média climatológica, ou seja, a continuidade do padrão seco e quente, observado no inverno. Outubro é o mês mais provável de ter chuva próxima a média com chance de minimizar a situação de estiagem no Estado.

Na primavera são comuns os temporais com granizo e ventania, e por vezes acumulados significativos de chuva em curto espaço de tempo. Essa condição pode ocorrer com menor frequência nos próximos meses, mas não pode ser descartada. (Fonte: Epagri/Ciram).