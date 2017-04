Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova será asfaltada em maio

Compartilhar no Facebook

O prefeito Wellington Bielecki anunciou nesta terça-feira (25), que em maio terá início as obras de pavimentação da Rua Gustavo Friedrich. “Asfaltamento, drenagem pluvial e sinalização contemplam os serviços de revitalização desta via com alto fluxo de veículos e de pedestres que liga a Vila Nova ao centro de Mafra”, disse.

A Rua Gustavo Adolfo Friedrich, principal via do bairro da Vila Nova, vai receber obras de pavimentação asfáltica com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

A área total é de 25.692 m² de pista de rolamento incluindo limpa rodas e extensão de 2.444 metros lineares. De acordo com o termo de adjudicação do processo licitatório (Concorrência Pública nº 005/2016 – Processo nº 429/2016) o valor total da obra é de R$ 2.790.231,05, a ser realizada por meio de financiamento do BADESC.

A previsão é de que o início dos trabalhos na via aconteça já no próximo mês.