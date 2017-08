Ruas centrais de Mafra recebem recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mafra realizou durante a √ļltima semana, obras de recapeamento asf√°ltico em duas importantes vias urbanas centrais.

A primeira via beneficiada foi a Gabriel Dequech, (quadra compreendida entre o Banco Ita√ļ, at√© as imedia√ß√Ķes da ponte velha). Tamb√©m recebeu o mesmo benef√≠cio asf√°ltico a Rua Francisco Reitmeier, localizada entre as ruas: Pedro Ad√©lio, Jurandir P. Pereira e Domingos Narloch (Centro ‚Äď I Baixada). O prefeito Wellington Bielecki salientou que ‚Äúessas vias centrais pavimentadas, s√£o mais uma etapa cumprida no programa de recupera√ß√£o de vias p√ļblicas, o que garante uma melhor trafegabilidade, seguran√ßa e a melhoria da qualidade de vida dos mafrenses‚ÄĚ.