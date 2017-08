Ruas da Vila Formosa e Novo Horizonte passam por melhorias

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra concluiu na última quarta-feira (09), os trabalhos de empedramento, patrolamento e compactamento em algumas ruas dos bairros de Vila Formosa e Novo Horizonte. De acordo com a Secretaria foram 25 dias de trabalho nos locais, a fim de melhorar a trafegabilidade nas vias. O trânsito está liberado nas ruas que receberam melhorias e o tráfego flui normalmente.

Para o Prefeito Wellington Bielecki, realizar periodicamente a manutenção de ruas tanto da área rural quanto urbana, é fundamental para garantir a segurança dos usuários. “A nossa responsabilidade é cuidar das ruas. O asfalto é um item importante uma vez que retira poeira da porta das casas, proporciona acesso a serviços públicos e assegura o deslocamento das pessoas”, explicou. Quanto ao interior, o Prefeito destacou que com a recente aquisição de seis máquinas, as obras de patrolamento e empedramento ganharam agilidade. “Antes tínhamos estradas ruins com alguns trechos bons. Agora temos estradas boas, com poucos pontos ainda com problemas”.