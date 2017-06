Ruas de Mafra receberam tapa buracos no mês de maio

A meta é atender a todos os pontos no decorrer do tempo, passando pelas ruas asfaltadas nos diversos bairros de Mafra

Apesar das constantes chuvas que vem se verificando na região, o mês de maio foi de intenso trabalho para recuperação do pavimento asfáltico de diversas ruas em Mafra. Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente concentrou esforços em ações de tapa buracos nos trechos mais críticos das seguintes ruas:

– Protógenes Vieira, Brasílio Celestino de Oliveira e Rui Barbosa, na Vila Ferroviária;

– Pasteur, na Vila Argentina;

РSiqueira Campos e Ṣo Jos̩, no Jardim Moinho;

РCassias Pereira, Guilherme Witt e Jos̩ Jurasek, na Vila Nova.

“Os trabalhos de tapa buracos estão sendo feitos em CBUQ, pois a preocupação de Administração Municipal é de usar materiais de qualidade para recuperar pontos mais críticos e com maior fluxo de veículos das ruas da cidade”, conforme explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Delfim Girardi.

A meta é atender a todos os pontos no decorrer do tempo, passando pelas ruas asfaltadas nos diversos bairros de Mafra. O secretário lembrou ainda que em paralelo estão acontecendo consertos em ruas pavimentadas com lajotas e que também sofrem deterioração diversas.