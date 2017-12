Saiba o que é o lindo ser vivo encontrado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Esse lindo ser vivo mostrado no vídeo está gerando a dúvida nas pessoas: o que ele é? Algumas pessoas, inclusive, afirmam de forma hilária que ele parece ser de outro planeta, já que lembra o querido ET do cinema.

O vídeo foi gravado pela internauta Juciliana Pinto em um parreiral de uva da sua propriedade, na cidade de Mafra-SC.

O Click Riomafra conversou com o biólogo riomafrense Sandro Lemos, que esclareceu a dúvida: “O vídeo mostra uma lagarta jovem que é conhecida popularmente como Lagarta Serpente. Ela vai ficar mais parecida ainda com uma serpente. É inofensiva! E vai se transformar nessa mariposa verde linda também (foto abaixo). O nome científico é Eumorpha labruscae, da família Sphingidae”.