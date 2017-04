Santa Catarina terá o reforço de mais 320 agentes de Segurança Pública e novo concurso público

O governador Raimundo Colombo, acompanhado da cúpula da Segurança Pública de Santa Catarina, anunciou na manhã da quinta-feira, 20, a chamada de mais 234 agentes de Polícia Civil, 25 delegados e 61 auxiliares periciais do Instituto Geral de Perícias (IGP), aprovados no último concurso. Colombo autorizou ainda a realização de um novo concurso público para a contratação de 250 bombeiros, 194 escrivães e 200 agentes para a Polícia Civil, e 49 peritos e dois técnicos periciais para o IGP. Serão 695 novos agentes no novo concurso.

Ao todo, neste ano, o Governo do Estado está nomeando 1.404 novos servidores da Segurança Pública, entre Polícia Militar, Civil, e IGP. Destes, 1.084 policiais militares se apresentam para a formação no início do mês de maio. É a maior turma da PM da história de Santa Catarina.

“A decisão que tomamos hoje é muito importante. Vamos dar uma grande força no processo de operação, de inteligência, de investigação, aumentando a eficiência e melhorando os resultados da polícia. Todos nós estamos conscientes do aumento da violência, da apreensão de armas cada vez mais pesadas e da presença de grupos que estão tentando ocupar um espaço aqui e isso nós não vamos deixar”, disse Colombo.

O governador destacou que também será feito um grande investimento na renovação da frota, na compra de coletes, armas e novos equipamentos. “Vamos investir muito em equipamentos e em inteligência nesta área. É exatamente assim que vamos minimizar os efeitos da violência na sociedade e proteger as pessoas”, ressaltou.

Colombo lembrou que no ano passado foram convocados 486 policiais civis: 420 agentes e 66 delegados. E cerca de 700 policiais militares. Eles já se formaram e estão atuando em todas as regiões.

O secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, salientou que a nomeação de novos agentes e a realização de um novo concurso público demonstra uma resposta do Governo do Estado contra a criminalidade crescente. “Esses anúncios de hoje respondem ao anseio da sociedade catarinense. Desde 2011, o Governo do Estado já nomeou mais de 7 mil agentes da segurança pública, a maior convocação da história da Segurança em Santa Catarina. Foram 22 concursos realizados pela SSP”, informou Grubba.

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz, explicou que com esta chamada todos os agentes da PC aprovados no último concurso foram convocados. “Os 234 de hoje se somarão aos 420 que já se formaram no final do ano passado. Os novos agentes serão deslocados para várias regiões do Estado, em especial àquelas em que a criminalidade está intensa. Eles serão nomeados em junho, farão curso de formação na Acadepol e em novembro devem estar atuando em prol da população catarinense”.

“Com esse novo concurso para o Corpo de Bombeiros e posteriormente com as nomeações vamos reforçar os trabalhos e dar um melhor atendimento à população”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Onir Mocellin.

O secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, explicou que após análise pelo Tesouro Estadual, chegou-se à conclusão que será possível absorver este impacto na folha. “Assim como responsabilidade fiscal, temos que ter responsabilidade social. E este momento exige reforços na nossa Segurança”, completou.

O edital para o novo concurso deve ser lançado até o final deste ano.