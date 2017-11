Saúde de Mafra concede prêmio de meritocracia profissional a servidores

Dia do servidor público foi comemorado com reconhecimento pelo trabalho desempenhado na área da saúde municipal

Com o intuito de destacar o trabalho desempenhado pelo servidor público municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a coordenação e equipe da Atenção Básica ofereceu este ano o “Prêmio Meritocracia Profissional do Ano 2017”. Esta foi uma forma de reconhecer os valores como comprometimento, organização, trabalho coletivo, responsabilidade e dedicação na busca da resolubilidade pelo conhecimento teórico e experiência. Foram premiadas as seguintes categorias: Agente Comunitária de Saúde (ACS), estagiário, profissional da Atenção Básica e profissional da Policlínica Municipal, sendo concedida uma condecoração a cada vencedor.

O processo de escolha foi realizado entre os servidores da Saúde, por meio de cédulas de votação, depositadas em urnas contidas em todas as repartições da área.

PROFISSIONAIS DO ANO

A premiação aconteceu no dia 27 de outubro, após o expediente, na Policlínica Municipal, reunindo vários servidores. Foram apresentados os três funcionários mais votados de cada categoria e, após momentos de suspense, revelados os quatro vencedores.

A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, parabenizou a todos os servidores pela passagem do Dia do Servidor Público (28 de outubro), em especial os ganhadores. “Este prêmio reconhece a dedicação profissional e principalmente, a forma do profissional se relacionar com o usuário do SUS e com seus colegas. Parabéns a vocês, servidores, que dedicam a maior parte do seu dia ao bem-estar do próximo”, declarou.

A secretária também agradeceu os organizadores do evento: Alexandre Engel – coordenador da Atenção Básica, Cintia Prolo e equipe técnica, Dimas Humenhuk, Mariane Köene e Rozane Maria Nissola Teixeira.

Veja os escolhidos pelos colegas: