Saúde de Mafra mantém horários diferenciados de atendimento ao trabalhador nas ESFs

Como acontece todos os meses, a Secretaria Municipal da Saúde por meio da Atenção Básica proporciona em suas Estratégias Saúde da Família (ESFs), horário estendido para atendimento dos trabalhadores que não podem se ausentar durante o período de expediente.

Este horário de funcionamento objetiva ampliar o acesso destas pessoas à rede municipal de saúde. Lembrando que algumas ESFs (vide cronograma) atentem das 16 às 22 horas. Entre os serviços ofertados estão consultas de clínica médica, odontologia e enfermagem, vacinações, testes rápidos, etc. Vale destacar que neste dia, as unidades de ESFs trabalham com expediente normal – das 7 às 16 horas, estendendo o horário devido à saúde do trabalhador.

A PROCURA É GRANDE

O enfermeiro e coordenador de Coordenação da Atenção Básica, Alexandre Engel, comentou que a procura pelo horário estendido nas ESFs tem apontado aumento considerável desde sua adoção, registrando-se de 250 a 330 atendimentos a trabalhadores em apenas em um mês.

ATENDIMENTO

Para ser atendido no dia de atenção à saúde do trabalhador, deve-se marcar consulta diretamente na unidade de ESF do seu bairro por demanda livre ou por agendamento durante o dia da semana. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a ESF para buscar orientações e atendimentos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR – DEZEMBRO