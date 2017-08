Secretaria de Educação de Mafra recebe visita de alunos da EEB Jovino Lima

A Secretaria Municipal de Educação foi uma das unidades do executivo de Mafra a receber a visita dos alunos do 2º anos II, do Ensino Médio da EEB Jovino Lima, que estão desenvolvendo o projeto “Prefeitura na Escola”, coordenado pelo professor de Sociologia, Eduardo Costa. Os alunos apresentaram o projeto à Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, que parabenizou o professor e a turma toda pela iniciativa.

Ela ressaltou a importância do projeto: “vivenciamos momentos frágeis na sociedade onde a apropriação do conhecimento e o fortalecimento de valores pode preparar cidadãos mais críticos e responsáveis pela tão sonhada transformação que almejamos e acredito que a melhor maneira para promover essa mudança é através da escola”.

O projeto tem por objetivo levar os alunos a conhecer as principais secretarias do Município e assim poder refletir sobre a existência de cada uma delas em atos cotidianos dentro do município. Após a visita e explanação do projeto ao secretário, o projeto prevê ainda a presença do secretário na escola para falar sobre sua pasta.

Conforme justifica o projeto, “é no ambiente escolar onde se promove a formação e se pode fomentar a cultura da ética, cuja extensão se amplia para os âmbitos familiar e comunitário, estabelecendo um novo paradigma cultural, no qual a prática da cidadania seja o expediente principal”.

Participaram da visita os alunos Hellen, Alessandra, Camila, Leandro e Geane, guiados pelo professor Eduardo Costa.