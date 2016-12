Secretaria de Saúde de Mafra divulga horários de atendimentos durante o recesso de final de ano

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde informou que os usuários que precisarem de atendimento médico – clínico geral, pediatra, além de curativos, testes do pezinho e de medicamentos da Farmácia Básica durante o recesso de final de ano, deverão procurar a Policlínica Municipal (SUS), no período de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2017, a qual funcionará em horário especial, das 7 às 19 horas, sem intervalo para almoço. Informa ainda que nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, haverá atendimento de pediatria das 8 às 17 horas e de ginecologia das 8 às 10 horas, no SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde divulga também as datas de atendimento durante o recesso, conforme o Decreto nº 3983, de 8 de dezembro de 2017, sendo:

POLICLÍNICA MUNICIPAL: Exames, raios-x, eletrocardiograma, consultas de especialistas; atendimento até o dia 21/12/2016 com retorno as atividades normais no dia 09/01/2017.

CAPS: Atendimento normal com carga horária de 06 horas/dia sem recesso.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: Atendimento normal até dia 16/12/2016.

A partir de 19/12/2016 à 08/01/2017 atendimento por escala de plantão.

PRONTO ATENDIMENTO: Normal.

NÚCLEO MATERNO: Atendimento normal até o dia 16/12/2016,retornando as atividades dia 09/01/2017.

TRANSPORTE: Atendimento normal conforme as viagens programadas.

ESFs: Atendimento normal até o dia 16/12/2016, a partir de 19/12/2016 escala de plantão na Policlínica Central (SUS) até o dia 06/01/2017.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS: Recesso entre os dias 19/12/2016 à 01/07/2017, voltando às atividades normais dia 02/01/2017.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE: Recesso entre os dias 16/12/2016 à 06/01/2017, retornando suas atividades normais dia 09/01/2017.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3641-5200, no site www.mafra.sc.gov.br ou pelo facebook/prefeituramafra