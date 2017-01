Secretariado de Wellington Bielecki ainda não foi definido

A posse do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores aconteceu dia 1º de janeiro no Cine Plus Emacite. Neste mesmo dia também ocorreu a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, sendo eleita a chapa única, tendo como presidente o vereador Eder Gielgen (PMDB), vice-presidente o vereador Adilson Sabatke (PP), como 1ª secretária a vereadora Claudia Bus (PTB) e como 2º secretário o vereador Valdir Solkolski (PSB).

A expectativa agora fica quanto aos nomes que irão compor o 1º escalão do governo municipal. Até o momento diferente dos demais cargos comissionados nenhum secretário municipal foi exonerado e continuam exercendo suas funções no cargo.

Porém especula-se que em breve novos nomes ocupem as pastas da agricultura, desenvolvimento econômico, cultura, esporte e turismo, saúde, habitação, obras e desenvolvimento urbano. Até mesmo, pelos acordos políticos dos partidos que apoiaram a candidatura do Wellington e do Vicente Saliba, nomes destas siglas deverão aparecer no secretariado.

Pastas como administração, finanças e procuradoria deverão entrar na cota pessoal do prefeito Wellington que deverá manter os atuais secretários – Rodnei Medeiros (administração), Enalto Gondrige (Finanças e Planejamento) e Jeison Maikel Kwitschal (Procuradoria). O PMDB deverá manter os nomes e as duas secretárias que possui hoje, Estela Maris Bergamine Machado na Educação e Marquinho Colono em Governo e Cidadania que foi indicação direta do deputado federal Mauro Mariani. A atual secretária da Ação Social, Katia Borges Saliba, deve ser confirmada no cargo.  Já a secretária de Desenvolvimento Econômico Ana Laura Saliba pode não continuar no cargo.

ESPECULAÇÕES

A reportagem do jornal Gazeta de Riomafra levantou que o advogado Geraldo Coelho deverá ser confirmado como secretário de Cultura, Esporte e Turismo, como acertado durante as eleições municipais, visto que Geraldo retirou sua candidatura a prefeito no último pleito. O PDT pode levar a Habitação onde deverá indicar a Terezinha Wisnievski, o PSB está na briga pela pasta do Desenvolvimento Urbano com o nome do ex-vereador Hebert Werka, o PP indicará o titular da Agricultura e o PTB o titular da secretaria de Obras, especula-se ser o engenheiro da Celesc Delfin Roque Girardi.

Porém poderá haver uma troca entre PP e PSB, onde o PP indicaria o nome para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o PSB o nome do Ivan Dutra para a Agricultura. Já vereador Elcion Peters está de olho na Secretaria de Saúde. A ex-assessora de comunicação da Câmara Ana Paula Pigatto Werner poderá emplacar na Prefeitura, no lugar do ex-assessor de comunicação que ocupará um cargo na Câmara.

Para o segundo e terceiro escalão, cargos de direção e chefia, os partidos já estão entregando a lista de nomes onde as nomeações deverão ocorrer no início de fevereiro.

No último dia útil de 2016, a maioria dos ocupantes de cargos comissionados foram exonerados, sendo que alguns já foram recontratados devido a necessidade que algumas funções exigem.

NA CÂMARA

Na Câmara de Vereadores os funcionários comissionados também foram exonerados na última terça-feira 10, porém já alguns cargos já foram preenchidos e outros já foram escolhidos, onde os titulares deverão iniciar seus trabalhos no próximo dia 19. O ex-vereador Clecio Witt assumirá a direção da casa de leis numa indicação do prefeito Wellington aos vereadores. A vereadora Claudia Buss fez duas indicações de nomes para assessor legislativo: o ex-assessor de comunicação da Prefeitura Christian Rentz e a jovem Bruna Eckel. O outro assessor legislativo, Cleiton Pigatto permaneceu no cargo. Já o novo assessor jurídico é o advogado Jefferson Regi, ex-diretor da Câmara. O cargo de assessoria de comunicação é indicação do PP e será ocupado pela jornalista Chayenne Elis Cardoso.

O ano começou e uma nova administração teve início assim como uma nova legislatura na Câmara, esperamos que os poderes sejam respeitados e tenham independência. Onde os vereadores que foram eleitos para fiscalizar e legislar honrem seus votos e continuem vereadores e não secretários municipais. Anseia-se que Mafra sega outros municípios e crie uma lei onde vereador que quiser ser secretário deveria renunciar o seu mandato. Fica a dica!