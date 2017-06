Secretário de Saúde do Estado visita Hospital São Vicente de Paulo

O Secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Caropreso, visitou, na sexta-feira (02), o Hospital São Vicente de Paulo, seguindo o roteiro de visitas técnicas para a análise de demandas, com a finalidade de aprimorar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Caropreso foi recebido por diretores, médicos e funcionários do Hospital, além do Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional, Abel Schroeder. Na visita, o Diretor Presidente do Hospital, Valdecir Valoja de Collo, aproveitou para apresentar os projetos em execução do Hospital visando sua consolidação como Hospital Regional e solicitar apoio para habilitação dos Serviços de Alta Complexidade em Neurocirurgia e Cirurgia Cardiovascular e Hemodinâmica em tramitação na Secretaria de Estado da Saúde e da Porta de Entrada Hospitalar de Urgência Especializada do Tipo II, em tramitação no ministério da saúde.

O Secretário ainda teve a oportunidade de conhecer as obras do hospital, incluindo a ampliação da UTI com mais 10 leitos e a reforma e ampliação do serviço de Urgência e Emergência, uma estrutura de mais de 700 metros quadrados.