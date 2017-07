Segunda Etapa Macrorregional da 1ª Conferência Estadual da Vigilância em Saúde é realizada em Mafra

Foi realizada, nos dias 24 e 25 de julho, no Hotel Susin, em Mafra, a segunda Etapa Macrorregional da 1ª Conferência Estadual da Vigilância em Saúde (Planalto Norte-Nordeste). O evento, realizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), teve como tema “Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade”.

A conferência ocorre em três etapas: municipal (divida em cinco macrorregionais), estadual e nacional, buscando discutir e propor novas diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, debatendo a integração dos programas de todas as vigilâncias, sendo: epidemiológicas, sanitárias, em saúde ambiental, do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública. Também tem, entre os eixos, debates sobre as responsabilidades do Estado e dos governos com a Vigilância em Saúde. O evento deve mobilizar mais de 1600 catarinenses, entre delegados eleitos, convidados e profissionais de apoio da área da vigilância.

Na etapa realizada em Mafra reuniram-se as gerências de saúde das Agências de Desenvolvimento Regional de Mafra, Joinville, Canoinhas e Jaraguá do Sul, secretários municipais de saúde de todas as cidades compreendidas pelas quatro ADRs, delegados dos municípios, convidados, representantes do estado, como o diretor da Vigilância Epidemiológica, Eduardo Macario – representando o secretário de estado da Saúde, a presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cleia Aparecida Giosole, e o secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde.

Na abertura, o secretário executivo da ADR Mafra, Abel Schroeder, destacou a importância da conferência para a promoção da saúde.

A conferência se desdobrou em quatro eixos:

– O Lugar da Vigilância em Saúde no SUS;

– Responsabilidade do Estado e dos Governos em Vigilância em Saúde;

– Saberes, Práticas, Processos de Trabalhos e Tecnologias na Vigilância em Saúde;

– Vigilância em Saúde Participativa e Democrática para Enfrentamento das Iniquidades Sociais em Saúde.

Ao final do evento foi apresentado em plenária o relatório final consolidado, que foi inserido no SIACON (Sistema de Apoio das Conferências) SES-SC pelo Conselho Estadual de Saúde.

A gerente de Saúde da ADR Mafra, Marlete Arbigaus, agardeceu a todos pela participação e destacou a parceria do secretário Abel Schoreder e da ADR para a concretização da conferência.