Selo comemorativo dos 100 anos de Mafra será lançado pelo Correios

Dentro das comemorações do Centenário de Mafra, acontecerá no dia 17 de agosto, às 15 horas, no salão da Amplanorte, o lançamento do Selo comemorativo dos 100 anos do município e a sua obliteração.

A obliteração é um ritual realizado nos lançamentos de selos personalizados, em que a autoridade sela e carimba um cartão, que depois será conservado no Museu dos Correios.

Para a cerimônia que representará um marco histórico que interessará aos amantes da filatelia, bem como levará o nome de Mafra pelo mundo, estão sendo esperadas autoridades locais, estaduais e representante dos Correios.

COLECIONADORES

Os colecionadores interessados em adquirir um Selo Comemorativo dos 100 anos de Mafra poderão entrar em contato com a agência dos Correios no telefone (47) 3642-3478. O preço, por folha com 12 selos é de R$ 42,00. Porem para a impressão de duas ou mais folhas o custo cai para R$ 33,00.