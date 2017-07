Seminário de educação infantil será realizado em Mafra nos dias 20 e 21 de julho

Através de uma reivindicação do Colegiado de Educação da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE), a Universidade do Contestado, polo Mafra, vai realizar nos dias 20 e 21 de julho o Seminário “A arte como elo de interação no processo de ensino e aprendizagem”.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de julho no site www.unc.br ou direto no link http://www.unc.br/inscricoes/inscricoes/?ID=486 e o valor investido por professor é de R$ 30,00. Os participantes poderão se inscrever em todas as palestras e em dois workshops de quatro horas cada um.

Com ênfase na arte, o evento terá como característica principal a organização de workshops ministrados por docentes da área de Artes e da educação, que privilegiarão as diferentes linguagens. Tendo a Arte como elo de interação no processo de ensino e aprendizagem, o evento contará com palestras e workshops ministrados por docentes da área da Educação e da Arte.

As palestras terão como temas principais o professor e sua postura em sala de aula, a Base Comum Curricular e a arte como eixo interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem.

Os workshops terão como eixos de trabalho as seguintes linguagens: Artes Plásticas; Artes Cênicas; Dança; Música; Musicalização no processo ensino/aprendizagem; Leitura verbal e não verbal; tecnologias digitais; ludicidade. Tendo como foco a Educação Infantil os workshops estarão pautados no desenvolvimento infantil-cognitivo, sensorial, sócio emocional, motor e linguístico.

A programação completa pode ser conferida no site www.amplanorte.org.br