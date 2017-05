Seminário Regional da Defesa Civil reúne participantes dos municípios da região

Foi realizado durante toda a sexta-feira (05), no IFSC, em Canoinhas, o 2º Seminário Regional de Proteção de Defesa Civil, com o tema “A gente não pode mudar o passado, mas pode prevenir o futuro”. Participaram do evento diversas autoridades, entre prefeitos, vices, deputados, vereadores, militares, estudantes e servidores que atuam na área.

O evento foi realizado pela secretaria de Estado da Defesa Civil e, na região, a qual foi representada pelos prefeitos de Canoinhas, Gilberto dos Passos; Irineópolis, Juliano Pozzi Pereira; Papanduva, Luiz Henrique Saliba e Monte Castelo, Jean Carlo Medeiros de Souza. O vice-prefeito de Porto União, Percy Storck também prestigiou o encontro.

O objetivo é sensibilizar os gestores públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a gestão de risco e desastres. O encontro visa ainda despertar o aumento da resiliência local a fim de diminuir os efeitos adversos dos desastres.

O secretário de estado Rodrigo Moratelli proferiu uma palestra sobre plano de contingência, riscos, união, capacitação, alertas, comprometimento das equipes e ressaltou que a Defesa Civil é um Sistema e não apenas um setor, portanto deve ser integrada com áreas de saúde, assistência social, entre outros setores das prefeituras.

No período da tarde foi realizada uma palestra da diretoria de resposta e prevenção aos desastres. O trabalho continua no município durante a próxima semana com oficinas sobre Planos de Contingência e reunião do colegiado de defesa civil.