Senac oferece curso técnico em enfermagem em parceria com o hospital de Mafra

Foi lançado na noite desta terça-feira (15) o curso técnico em enfermagem na unidade do Senac em Mafra, que será realizado em parceria com o hospital São Vicente de Paulo. O objetivo do curso é atender a uma demanda latente dentro do município e da região, além de suprimir a falta de mão de obra nesta área da saúde.

A abertura contou com a presença dos alunos, gestores da unidade do Senac em Mafra, professores e também membros do hospital São Vicente de Paulo, como a psicóloga Pollyana Weber e o presidente, senhor Valdecir Valoja de Collo.

Em sua fala, Valdecir comentou sobre a importância do curso e a participação do hospital na parceria firmada com o Senac: “O hospital está cedendo sem custos o espaço e todo o material que será usado no estágio, isso para que o custo do curso fique menor. A nossa preocupação é que vocês aproveitem bem o curso, e o mercado vai se abrindo gradativamente. O hospital quis fazer essa parceria justamente para ir abrindo também as oportunidades dentro desse mercado”.

O curso possui a carga horária total de 1.800 horas, sendo 1.200 horas para as aulas teóricas e 600 horas para o estágio e aulas práticas, que serão realizados no laboratório disponibilizado pelo hospital. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira. O término do curso está previsto para setembro de 2018. O valor da mensalidade é de R$ 339,00.

Matrículas

A primeira turma do curso conta inicialmente com 30 alunos, mas as matrículas continuam abertas até o dia 28 deste mês. Para ingressar no curso o aluno precisa ter idade mínima de 18 anos e estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio. As vagas são limitadas.

A matrícula pode ser feita na unidade do Senac em Mafra, situada na Rua Felipe Schimdt, nº 809. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (47) 3208-0130.

Saiba mais

O técnico em enfermagem presta assistência a indivíduos e grupos sociais, atuando na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença em todo o ciclo vital, nos diferentes graus de complexidade do ambiente e gravidade do usuário.

O profissional atua em hospitais, clínicas, ambulatórios, diferentes serviços e programas de saúde pública, unidades de pronto atendimento, consultórios, centros de educação infantil, escolas, instituições de longa permanência (ILP), além de realizar atendimentos home care e pré-hospitalares.

Diferenciais do Senac

O aluno formado pelo Senac tem como pilares de sua atuação profissional a humanização do cuidado, a segurança do paciente e a postura profissional. Trabalha em equipe, interagindo com os demais profissionais de saúde e exerce suas atividades sob a supervisão do enfermeiro. Além disso, o profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados.

Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade.