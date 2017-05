Sesc inicia a Campanha do Agasalho 2017

O Sesc em Santa Catarina iniciou a Campanha do Agasalho 2017 em todas as suas Unidades no Estado. O lema deste ano “Faça parte desta rede de solidariedade”, convida a sociedade a participar da mobilização, que visa à arrecadação de roupas de inverno, calçados, cobertores e mantas, em bom estado de uso. As doações serão destinadas a instituições sociais e comunidades de baixa renda, identificadas com estas necessidades, e podem ser entregues até 30 de junho nas Unidades Sesc/SC e entidades parceiras.

Todo o ano, o Sesc promove a campanha para ajudar a esquentar o inverno de quem precisa e sensibilizar as pessoas sobre a importância do ato de doar. No ano anterior, foram arrecadadas 203.672 peças, distribuídas para 140 instituições sociais no Estado, beneficiando 83.242 pessoas.  “A proposta da campanha está pautada na importância da solidariedade, a partir da necessidade de estruturar-se uma rede de ações com a comunidade, em prol da arrecadação de doações de agasalhos para famílias que necessitem, para que possam aquecer o inverno principalmente das crianças e idosos, pessoas que estão em maior vulnerabilidade social”, declara Giseli Mara Schena, Gerente de Assistência do Sesc/SC.

No decorrer da campanha, as Unidades do Sesc em Santa Catarina realizam palestras e oficinas, entre outros eventos de mobilização comunitária, com temas como consumo consciente e sustentável, voluntariado, convivência colaborativa, engajamento e responsabilidade social. Outra ação estadual em destaque, o “Cabide Solidário” está marcado para 3 de junho, em todas as regiões do Estado. Este será um momento para distribuição de doações a famílias pré-selecionadas por instituições sociais locais e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) das cidades onde o evento acontecerá. O objetivo é disponibilizar as roupas de inverno para pessoas que necessitam das doações e, desta forma, oportunizar que elas possam escolher as peças que gostarem e lhes forem úteis, promovendo a autonomia, autoestima e a valorização das famílias beneficiadas.

A unidade do Sesc em Mafra fica localizada na Rua São João Maria, nº 520, na Vila Ferroviária. Telefone para contato: (47) 3642-5747.

O serviço completo da Campanha do Agasalho 2017 e o cronograma de ações podem ser consultados em: http://ww2.sesc-sc.com.br/evento/2155/null.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho 2017

Período: de 02 de maio a 30 de junho

O que doar: roupas (casacos, meias, agasalhos e calças), sapatos fechados, cobertores, mantas, luvas, cachecóis, em bom estado de uso.

Empresas, instituições, universidades, prefeituras e interessados em disponibilizar pontos para arrecadações podem participar desta rede de solidariedade. Para isso, é necessário entrar em contato com a Unidade do Sesc mais próxima.