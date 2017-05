Sesc Mafra faz doação dos donativos arrecadados com o Dia do Pedal

Compartilhar no Facebook

O projeto Dia do pedal realizado na segunda-feira (01) pelo Sesc Mafra arrecadou com as inscrições mais de meia tonelada em donativos (alimentos, higiene pessoal e limpeza) que foram divididos igualmente e entregue ao Grupo Integração Riomafrense de Oncologia (GIRO) e o Lar Nossa Senhora da Anunciação (Lar da Georgete) nesta sexta-feira (05).

O projeto este ano além de incentivar o uso de meios de transportes sustentáveis, proporcionou um dia de lazer com a comunidade Mafrense e ajudou duas instituições importantíssimas de apoio social.

“Com o passar dos anos o projeto idealizado pelo Sesc Santa Catarina vem se fortalecendo em Mafra e trazendo cada vez mais adeptos ao ciclismo e demais meios de locomoção sustentável. Quem sabe para muitas pessoas seja um dia de conscientização, para adquirir novos e melhores hábitos que melhorem sua saúde, além da diversão garantida com a família e amigos com atrações recreativas, culturais e sorteio de brindes”, comentou Rafael Teixeira Ilkiu, técnico de atividades do Sesc Mafra.