Sesc Mafra promoverá oficina de preservação, conservação e pequenas restaurações em livros

Através do projeto Exploradores de Biblioteca, ocorrerá no dia 14 de junho, na biblioteca do Sesc em Mafra, oficina de pequenas restaurações em livros. O objetivo da oficina é orientar quanto à preservação e conservação através da adoção de medidas preventivas e ensinar pequenos procedimentos de restauração.

O projeto Exploradores de Biblioteca propõe realizar oficinas para desenvolver nos estudantes e clientela a habilidade em localizar, organizar e utilizar a informação efetivamente, de modo a ampliar o conhecimento do indivíduo.

A inscrição do participante deverá ser realizada na Central de Relacionamento com o Cliente do Sesc.

A atividade é aberta ao público e é gratuita. As vagas são limitadas.

Data: 14/06/2017

Horário: 19h

Local: Biblioteca do Sesc em Mafra

Endereço: Rua São João Maria, 520 – Vila Ferroviária

Contato: (47)3642-5747 ou evaldo.9059@sesc-sc.com.br