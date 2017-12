Sesc realiza campanha “Material Escolar para Todos” em Santa Catarina

“De uma lição de Solidariedade. Doe materiais escolares” é o tema da campanha “Material Escolar para Todos” realizada pelo Sesc em Santa Catarina pelo terceiro ano consecutivo. A mobilização acontece nas Unidades do Sesc no Estado até 16 de fevereiro, com o objetivo de arrecadar itens como cadernos, lápis, canetas, borrachas, cadernetas, estojos, papel ofício, mochilas, giz de cera, tinta guache, novos ou usados, mas em boas condições de uso, para o ano letivo de crianças e jovens de baixa renda.

As doações podem ser entregues nos pontos de coleta em todas as Unidades do Sesc no Estado e em entidades apoiadoras da ação. O material arrecadado será distribuído para escolas públicas e instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc e demais instituições identificadas em cada região. Na edição anterior, foram arrecadas 14.764 peças, que beneficiaram 7.078 estudantes.

“Ao colaborar com a campanha, os catarinenses têm uma boa oportunidade de incentivar os estudos de muitas crianças e jovens. Através deste pequeno gesto de solidariedade, é possível fazer parte do processo de aprendizagem de inúmeros estudantes que buscam um futuro ainda melhor”, declara o Diretor de Lazer e Assistência do Sesc, Fernando Dysarz.

Para o fortalecimento da campanha, o Sesc também vai promover ações socioeducativas de conscientização sobre o ato da doação, convivência colaborativa e responsabilidade social. Mais informações no site do Sesc/SC: www.sesc-sc.com.br.

Em Mafra o Sesc fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária. Telefone: (47) 3642-5747.