Sesc realizará Cinema ao ar livre em Mafra

No próximo dia 25 (terça-feira), a unidade do Sesc em Mafra promoverá sessões de cinema ao ar livre, com entrada gratuita.

Para participar é só trazer seu lanche, sua cadeira de praia, seu puff ou almofada e se acomodar para apreciar um filme com sua família e amigos.

Os filmes em exibição são licenciados pelo Sesc em Santa Catarina. Confira a programação:

“Até que a Sbórnia nos separe”: Sbórnia é um pequeno país que sempre viveu isolado, cercado por um grande muro. Um acidente derruba o muro, e logo os sbornianos descobrem costumes modernos. Enquanto alguns adotam rapidamente a cultura estrangeira, outros preferem reafirmar as tradições sbornianas e resistir ao imperialismo.

Data: 25/07

Horário: 18h30

Classificação: 10 anos

“Uma viagem extraordinária”: Aos doze anos de idade, T.S. Spivet é um garoto superdotado, apaixonado por cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança.

Data: 25/07

Horário: 20h

Classificação: 10 anos

Endereço: O Sesc em Mafra fica localizado na Rua São João Maria, nº 520, na Vila Ferroviária.

Contato: (47)3642-5747 ou evaldo.9059@sesc-sc.com.br