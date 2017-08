Sexta-feira (18) foi o Dia Nacional do Campo Limpo

O Dia Nacional do Campo Limpo é uma data para celebrar os excelentes resultados da logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil e reconhecer os elos da cadeia do Sistema Campo Limpa

Para comemorar o Dia Nacional do Campo Limpo, comemorada no dia 18 de agosto, a Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas do Planalto Norte – Acodeplan realizou no dia de ontem atividades para divulgar a data e para conscientizar os agricultores.

Foram realizadas palestras educativas para os agricultores, moradores das áreas rurais, estudantes e para comunidade em geral explicando como proceder com as embalagens, porque lavar as embalagens, como devolver e os benefícios da devolução. Hoje no Brasil 95% das embalagens são devolvidas.

O Dia Nacional do Campo Limpo é uma data para celebrar os excelentes resultados da logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil e reconhecer os elos da cadeia do Sistema Campo Limpa – agricultores, canais de revenda e cooperativas, indústria fabricante e Poder Público.

A Acodeplan fica nas margens da BR-116 próximo ao Trevo de Canoinhas. As entregas de embalagens podem ser agendadas pelo fone 47-3058-88 ou pelo site www.inpev.org.br.