Simpósio busca sensibilizar sociedade para importância da IG da erva-mate do Planalto Norte

Cadeia produtiva e comunidade estarão reunidas na próxima terça-feira, 21, para o Simpósio da Indicação Geográfica do Planalto Norte Catarinense para Erva-mate. O evento acontece a partir das 8h30min na Associação dos Servidores Públicos do Município de Canoinhas (Asemca) e busca sensibilizar a população da região para a importância do tema para a economia e a cultura locais.

A Indicação Geográfica (IG) é uma forma de valorização do produto de uma região ou território, a erva-mate do Planalto Norte se diferencia das outras pelo paladar suave, que é típico da região, especialmente pelo sistema de produção, conforme explica Gilberto Neppel, membro da comissão organizadora do evento e coordenador do projeto. Na região a planta é cultivada historicamente em meio à floresta de araucária, de forma harmônica, que aliado às características de solo e clima locais, conferem ao produto um sabor leve, que agrada ao consumidor brasileiro e de outros países, como o Uruguai, onde ele é amplamente comercializado.

O Simpósio do dia 21 será formado por palestras, atividades artísticas, culturais e degustação de produtos derivados da erva-mate. As palestras vão discutir diversos assuntos, como desenvolvimento territorial, associativismo, características ambientais, econômicas, perspectivas e desafios da erva-mate na região. Os palestrantes serão profissionais da região ligados ao tema. Haverá ainda o lançamento de um documentário que está sendo produzido pela Epagri e que está dividido em quatro blocos: o território do Planalto Norte catarinense, a história da erva-mate, a erva-mate e os produtos desenvolvidos a partir dela e por último a IG.

O evento vai contar também com uma exposição de 90 banners, que vão retratar diversos temas relacionados ao território da IG, entre eles as cachoeiras, as ervateiras, a história do território e da erva-mate, as estações ferroviárias, os municípios que compõem o território, além de mapas diversos. Após o Simpósio, esses banners vão percorrer as escolas da região para mostrar aos estudantes as singularidades locais e a importância da IG da erva-mate para valorização e manutenção da cultura e tradições locais.

O processo de solicitação da IG para erva-mate do Planalto Norte Catarinense foi desencadeado por uma demanda dos ervateiros da região e vem sendo conduzido pela Epagri. Agora, os estudos, realizados pela Epagri e outras instituições, com levantamento e caracterização de clima e solo, relato histórico da produção, regras que diferenciam a erva-mate da região e outros aspectos, estão em fase de encerramento. Eles serão reunidos em um dossiê a ser entregue no início do ano que vem ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que é órgão que decide pela concessão ou não da IG.

O Simpósio da Indicação Geográfica do Planalto Norte Catarinense para erva-mate é realizado pela Epagri e pela Associação de Produtores de Mate do Planalto Norte Catarinense (Aspromate), com apoio do Sindicato das indústrias de Mate do estado de Santa Catarina (Sindimate). O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é o principal financiador de todo o processo de busca da IG.

Serviço

O que: Simpósio da Indicação Geográfica do Planalto Norte Catarinense para Erva-mate

Quando: terça-feira, 21, entre 8h30min e 17h

Onde: na Associação dos Servidores Públicos do Município de Canoinhas (Asemca) – R. João Chindler, 246 – Alto das Palmeiras

Informações e entrevistas: Gilberto Neppel, extensionista da Epagri na região, pelo fone (47) 3627-4189