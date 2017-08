Sinalização horizontal é revitalizada na Marechal Floriano Peixoto

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM), está realizando trabalho de revitalização na Rua Marechal Floriano Peixoto. Na noite da última segunda-feira (28), foi feita pintura da faixa elevada localizada na esquina das Marechais (Floriano Peixoto e Deodoro). Já na esquina da Floriano com a Pereira Oliveira foi reforçada a pintura da faixa de pedestre. O DETRAMM também realizou a pintura de meio-fio na cor branca, que permite estacionar, na Marechal Floriano Peixoto.

CONTINUIDADE

Esta semana continuam os trabalhos com a pintura de faixas amarelas (não-estacionar) e revitalização das faixas de pedestre. Vale lembrar que este tipo de sinalização tem a função de organizar o fluxo de veículos e pedestres, orientar o trânsito e sinalizar diferentes situações (área para travessia, estacionamento, redução de velocidade, entre outras funções). Para o Prefeito Wellington Bielecki, manter a sinalização em ordem é fundamental para a manutenção da segurança. “A sinalização horizontal e vertical (placas, semáforos) tem o objetivo de transmitir aos usuários as condições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Portanto, mantê-las em ordem é uma questão de garantir a proteção de todos”, finalizou.