Situação das obras do Residencial Marselha ainda preocupa os compradores

Em janeiro o portal Click Riomafra noticiou o atraso nas obras do Residencial Marselha, localizado no bairro Vila Nova, em Mafra. A situação ainda vem causando preocupação em muitos compradores que aguardam uma definição há meses.

Nesta semana o jornalismo do Click Riomafra apurou que a construtora FMM Engenharia está iniciando a montagem do “apartamento modelo” para que os compradores possam visitar e ver na prática o que foi feito até o momento. Também está sendo feita a limpeza da obra. A data para a visita ainda será divulgada.

A construtora recebeu a autorização para a retomada das contratações de novas vendas no empreendimento Residencial Marselha. Segundo a FMM, essa retomada será fundamental, pois destas vendas virão os recursos para a finalização das obras. Além daquilo que há retido, a construtora precisa vender aproximadamente 25 unidades.

Nesta semana, conforme informou a construtora, haverá a assinatura de novos contratos, e com isso as obras deverão ser reiniciadas e finalizadas após um levantamento dos engenheiros (Caixa Econômica Federal e FMM), onde serão avaliados os serviços para finalização e prazo para execução. A construtora está aguardando a liberação dos recursos por parte da Caixa Econômica Federal. No momento ainda não há um prazo definido para que isso aconteça.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que a construtora FMM está em tratativas para dar continuidade ao empreendimento, apesar do processo de Recuperação Judicial. A Caixa Econômica Federal também informou que em caso de necessidade de substituição da construtora o contrato conta com apólice de seguro de término de obra.