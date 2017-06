Situação no condomínio Ouro Verde se agrava e moradores recorrem ao legislativo

Buscar ajuda na solução dos diversos problemas de infraestrutura, no condomínio residencial popular: Ouro verde em Mafra. Essa foi a principal pauta da reunião realizada na última semana por um grupo de moradores, que representam os demais condôminos.

Atualmente os moradores sofrem com problemas na tubulação de esgoto; vazamentos de gás; irregularidades nas calçadas, entupimentos e fossas; rachaduras em paredes e até problemas de deslocamentos de azulejos em alguns apartamentos do residencial, entre outros.

Compareceram a reunião no “Ouro Verde” na última quarta-feira 31, os vereadores: Valdir Sokolski; Cirineu Corrêa Cardoso e o atual presidente da casa legislativa, Eder Gielgen, representando seus colegas. Na ocasião eles ouviram atentamente os representantes dos moradores e discutiram sobre os primeiros passos á busca da solução dos diversos problemas enfrentados. Os vereadores também convidaram os moradores para comparecerem em breve à Câmara de Vereadores, para ocuparem a tribuna popular e repassarem sua pauta de reivindicações aos demais edis.

Falando em nome de seus pares, o presidente Éder Gielgen, elogiou a iniciativa democrática e a mobilização participativa dos moradores do condomínio, em buscar apoio á resolução dos diferentes problemas do condomínio. Os vereadores presentes colocaram também toda a estrutura parlamentar a disposição dos moradores, (no sentido de orienta-los, e encaminha-los, sempre que preciso, a outros órgãos competentes na tentativa da resolução desses e outros possíveis problemas do conjunto residencial). Nesta semana, os moradores devem comparecer a Câmara de Vereadores para apresentar e oficializar a sua pauta de reivindicações.