Solange Sprandel da Silva deve ser reconduzida ao cargo de reitora da UnC

Encerrada as inscrições no dia 31 de outubro, apenas uma chapa foi inscrita para concorrer à Reitoria da Universidade do Contestado. Encabeçada pela atual reitora a professora Solange Sprandel da Silva, a chapa traz como candidato a vice-reitor o professor Luciano Bendlin.

A reeleição da professora Solange só esta sendo possível após a mudança do estatuto da instituição, alteração esta feita em julho deste ano pelo Conselho Universitário (Consun) e referendada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP/SC).

Uma outra chapa que tinha como candidato a reitor o professor Reinaldo de Lima Jr., do Campus de Canoinhas, não concretizou a sua inscrição. O professor Reinaldo deixou de competir ao cargo por não concordar com a foram da eleição, “O processo eleitoral da UnC é legal. Ele está correto, está dentro do estatuto, porém não concordo com ele e, por essa razão, retiramos a nossa candidatura”, disse.

A eleição na UnC apenas 24 representantes possuem direito a voto – doze membros do Consun e doze membros do Conselho Curador.