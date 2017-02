Técnica de mobilização neural será tema de curso em Mafra

No dia 26 de março ocorre o curso de Mobilização Neural em Mafra, SC. O curso é exclusivo para fisioterapeutas e alunos de fisioterapia. O método de mobilização neural é amplamente utilizado na Europa e vem conquistando espaço também no Brasil devido aos bons e rápidos resultados que proporciona. É indicado para tratamentos ortopédicos, geriátricos, neurológicos e esportivos.

O método atua na raiz e no trajeto nervoso liberando-o de qualquer bloqueio (compressão ou aderência) e desta forma eliminando a dor localizada e/ou irradiada como, por exemplo, lombociatalgias e cervicobraquialgias.

O curso realizado em Mafra será ministrado pelo prof. Ms, Alonso Romero Fuente Filho. Mestre em tecnologia em saúde, Alonso tem seu currículo ainda especializações fora do país, já atuou como fisioterapeuta da seleção brasileira de handebol nos jogos panamericanos de Santo Domingo (2003) e Olímpicos de Atenas (2004); no Real Madrid na Espanha, além de ser pioneiro no método de Mobilização Neural no Brasil. As vagas são limitadas e as inscrições estão sendo feitas pelo site: www.corporativonet.com.