Técnicos sul-coreanos conhecem em Mafra o sistema de controle de trânsito realizado pela CIDASC

Três técnicos da Agência de Quarentena de Animais e Plantas da Coreia do Sul, acompanhados por uma tradutora, além de fiscais do Ministério da Agricultura e funcionários da CIDASC estiveram na quinta-feira, 19, na estrutura da Cidasc em Mafra, na BR 116, em missão para avaliar o sistema de produção de carne bovina no estado de Santa Catarina.

Após a apresentação de todos os funcionários que estavam em escala na barreira sanitária e os demais responsáveis – cada um com sua responsabilidade no departamento regional ou estadual, os sul-coreanos tomaram conhecimento do sistema de fiscalização de trânsito de animais, seus produtos e subprodutos, os registros realizados no Sistema de Gerenciamento (SIGEN+), as regras de trânsito, os documentos apresentados, o que é permitido ingressar, como é feito o controle de cargas que se deslocam no sentido Rio Grande do Sul, e como a Cidasc age em casos de inconformidades e irregularidades, sendo apresentadas ainda as normativas que regulamentam esses fluxos.

Ao mesmo tempo, diversas atividades de rotina foram acompanhados pelos técnicos, como o lançamentos das informações no sistema, o método de abordagem aos veículos transportadores, o sistema de desinfecção e a estrutura geral do local.

Após esta etapa da missão, os técnicos seguiram para Rio do Sul onde, na sexta-feira (20) foram visitar uma fábrica de ração em Taió e um frigorífico de bovinos em Pouso Redondo.

A missão é de grande importância para o estado de Santa Catarina – único do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. A qualidade dos produtos catarinenses, juntamente com os controles realizados pela agroindústria, foram capazes de cumprir os requisitos da Coreia do Sul para iniciar o comércio de carne suína ao país, processo que agora tem seguimento com as tratativas para a venda da carne bovina.

Pelo departamento regional de Mafra estiveram presentes o gestor regional Fabiano Franco dos Santos e o coordenador de pecuária Fernando Bilinski. Na barreira sanitária estavam em escala Alisson Albino, Laudenir Schumacher, Wagner Curvelo, Renato, Ronaldo Trindade. Representando o Escritório Central, o gerente estadual de Defesa Sanitária Animal Marcos de Oliveira Neves e os coordenadores de trânsito Vanessa Bonatteli e Rosemberg Tartari.