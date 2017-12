Tradicional Carreta de Natal voltará a percorrer as ruas de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Carreta de Natal do Schadeck, tradicional em Mafra durante anos e que esteve ausente por alguns anos, voltará a espalhar alegria e a resgatar a magia das noites natalinas, só que nesta edição sem a banda de Papais Noéis, mas utilizando som mecânico.

Nesta quarta-feira, dia 13, no dia 15 e dia 22 de dezembro ela voltará a percorrer as ruas centrais de Mafra a partir das 19 horas. Já no dia 16 ela sairá às 10 horas.

A Carreta de Natal é um projeto em parceria de Schadeck Pneus, R.A. Produções e Prefeitura de Mafra.