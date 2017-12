Tradicional Jeep Noel é realizado em Mafra

Foi realizado no domingo, dia 17, o tradicional Jeep Noel pelos jipeiros do Jeep Clube Iatolá de Mafra. A ação acontece anualmente, onde o pessoal faz a distribuição de aproximadamente 300 brinquedos para a criançada. Este ano foram visitados os bairros Novo Horizonte e Imbuial, e dentre tantos sorrisos que o grupo sempre recebe dois chamaram a atenção em especial, sendo uma senhora muito simpática com as pernas amputadas e uma menina portadora de necessidades especiais, acamada, e mesmo assim estampou felicidade em seu rosto.

O Jeep Clube Iatolá clube deseja um Feliz Natal e um maravilhoso 2018 para todos!