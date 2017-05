Trecho da Avenida Severiano Maia será fechado para realização da Ação Global

Para a realização da Ação Global, que acontecerá em Mafra no próximo sábado, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, haverá necessidade de fechamento de parte da Avenida Coronel Severiano Maia, como forma de garantir a segurança do público participante. Para tanto, o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra informa o fechamento do trecho entre a rótula da rua Marechal Floriano Peixoto até o trilho do trem, das 13 horas do dia 26 de maio às 19 horas do dia 27. O Departamento solicita a compreensão dos motoristas e orienta que busquem vias alternativas no período.

O Prefeito Wellington Bielecki explicou que “neste ano Mafra foi a cidade escolhida para representar Santa Catarina, o que muito nos orgulha”. Falou da importância da ação, que deverá atender cerca de 8 mil pessoas. “Serão oferecidos diversos serviços relevantes e gratuitos à população, que certamente promoverão a melhoria da qualidade de vida para as famílias mafrenses, facilitando acesso a direitos que são essenciais a todos.

AÇÕES

Ações de saúde e cidadania, de educação e lazer estão programadas para a Ação Global que acontecerá em Mafra, durante todo o dia 27 de maio, na praça ferroviário Miguel Bielecki. Simultaneamente com diversos municípios brasileiros.

A ação é do SESI em parceria com a Rede Globo e apoio da Prefeitura Municipal de Mafra. Tem por finalidade promover a cidadania e a qualidade de vida para a família, facilitando acesso a direitos que são essenciais a todos.

Na noite da última segunda-feira, na Amplanorte aconteceu reunião com organizadores do evento, quando foram apresentadas as ações a serem desenvolvidas gratuitamente em Mafra, único município do estado de Santa Catarina convidado a participar neste ano.

No mesmo dia, na praça em Mafra, o cidadão terá acesso a orientações sobre serviços como o cadastro único, programa familiar e ainda sobre segurança com energia elétrica, por exemplo. Na área da saúde serão dadas orientações sobre nutrição, sobre segurança no trabalho e prevenção de câncer de mama com auto exame, além de orientações sobre os direitos e tratamentos de pacientes com câncer por médicos oncologistas.

Haverá ainda profilaxia e orientações de saúde bucal, testes de glicemia, hepatite B, HIV, e Sífilis. Em paralelo haverá atividades de lazer, educação e esporte.

CONQUISTAS

Realizada desde 1995, a Ação Global já beneficiou mais de 25 milhões de pessoas e prestou mais de 35 milhões de atendimentos. Por seu impacto e abrangência, a iniciativa tem funcionado como um termômetro das necessidades da população brasileira. Ao identificar e chamar atenção para essas questões, o SESI vem estimulando novas empresas a criarem programas de responsabilidade social, além de ajudar a orientar políticas públicas.