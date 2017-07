Trechos de três ruas do Jardim América foram recapeadas

A Prefeitura de Mafra realizou na última semana, o recape asfáltico de trechos das ruas São João Maria, Emílio Evers e Bento Manoel de Lima. Os trabalhos foram feitos em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com recursos próprios do município, com a finalidade de recuperar as vias que estavam deterioradas pela ação do tempo e pelo tráfego intenso.

A obra foi destacada como de relevante importância não somente para os moradores das ruas em questão, como também pela proximidade com a UPA Padre Aldo Seidel, do bairro Jardim América, que receberá intensa movimentação de veículos a partir da abertura da unidade neste sábado.

Ao todo foram recapeados cerca de 400 metros dos seguintes trechos: na rua João Maria do Valle, entre as ruas Emílio Evers e Bento Manoel de Lima; na rua Emílio Evers entre as ruas Santos Dumont e a João Maria do Valle e na rua Bento Manoel de Lima, entre as ruas João Maria do Valle e Santos Dumont.