Três escolas participam de Mostra Científica Regional

No início de julho o município de Itaiópolis sediou a Mostra Científica Regional – Projeto Verde é Vida. Na ocasião, três escolas de Mafra estiveram representando o município: Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho, EMEB Evaldo Steidel e EMEF São Lourenço.

O projeto “Horta Escolar seu potencial de aprendizagem” da Evaldo Steidel foi classificado para a segunda fase, que acontece no dia 15 de setembro, na sede da ASPM, em Mafra. Esta segunda fase comportará além de Mafra, mais cinco municípios do estado. Em 2015 a EMEF São Lourenço, recebeu o prêmio “Escola Destaque em 2015” pelo Projeto Verde é Vida (foto-arquivo abaixo).

HORTA DA EVALDO

O professor de geografia da EMEB Evaldo Steidel, Zaqueu Hack, implantou a horta escolar com objetivo educacional em 2015, para alunos do 5º ao 9º ano, uma vez que a mesma já era uma prática tradicional. “A implantação se deu em três níveis: 1- escola como oportunidade de aprendizagem; 2 – projeto horta nas casas (concurso); 3 – comercialização (oferta, procura, mercado). Assim, o aluno participa desde a semeadura até colheita e destinação”, explicou o professor, que completou ainda dizendo que a escola é o campo amostral de estudo. “O mais importante é que o aluno se sinta parte do que está construindo”. Vale destacar que tudo o que é produzido na horta é utilizado pela escola para o lanche ou comercializado para a comunidade, e tudo o que é arrecado com a venda, é revertido à escola.

Para a segunda fase do Verde é Vida, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra torce pela escola classificada, desejando boa sorte ao professor e alunos que trabalharam no projeto.