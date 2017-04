UnC tem autorização para oferta de Medicina

O vestibular para o ingresso no Curso de Medicina será ofertado via Sistema ACAFE, nos próximos meses.

O Governador do Estado Raimundo Colombo realizou o Ato de entrega do Decreto de Autorização do Curso de Medicina na Universidade do Contestado, campus de Mafra.

O ato de homologação ocorreu na tarde do último dia 29, com a presença da Reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, autoridades locais e estaduais e comunidade acadêmica da Instituição.

O Governador Colombo disse que a proposta da Universidade é credenciada depois da avaliação do Conselho Estadual de Educação. “É um processo que precisa preencher os requisitos de padrões da qualidade de ensino e de estrutura e a universidade tem plenas condições de atendê-los. Ganha toda a comunidade que, no futuro, vai poder contar com os serviços dos profissionais que irão atuar aqui na região”, destacou Colombo.

A Reitora Solange destacou que a oferta do curso de Medicina pretende diminuir a falta de médicos, uma carência na região do Planalto ​Norte​, tendo em vista que a escassez desses profissionais é o maior problema do SUS. “O curso de Medicina a médio e longo prazo poderá impactar na Atenção Primária à Saúde, na investigação biomédica básica e clínica, na melhoria dos indicadores de saúde, epidemiológicos, sanitários e ambientais da região, na realização de pesquisas aplicadas no SUS, entre outras formas”. A conquista, salienta a Reitora, é um marco histórico para a Instituição e é preciso agradecer a todos que contribuíram para um momento tão significativo para a educação, saúde, desenvolvimento e o crescimento de Mafra e do Planalto Norte do Estado.

SAIBA MAIS

O curso de graduação em medicina foi planejado estrategicamente em 2014, com execução a partir de 2015 através da elaboração do projeto pedagógico e estruturação dos laboratórios na área de saúde, finalizando com a visita da Comissão de Avaliação Externa para autorização de curso em fevereiro de 2017. Os avaliadores concluíram em seu relatório que a Universidade do Contestado dispõe de condições pedagógicas, estruturais e legais para a oferta do Curso, sendo que o relatório de avaliação foi submetido e aprovado por unanimidade pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC).