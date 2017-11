Unicesumar lança 53 novos cursos de pós-graduação a distância

Entre as novidades estão os voltados para as áreas ambiental e agronegócio

O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355, na Vila Ferroviária. Telefone para contato: (47) 3645-0670.

Biotecnologia Ambiental, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Perícia e Auditoria Ambiental, além de Educação do Campo estão entre os cursos de maior interesse na região. Porém, há novidades também em Gestão de comportamento e Interatividade em Organizações, Coaching aplicado à Gestão de Pessoas, Políticas Educacionais e Educação Democrática, Liderança Inovadora, Design Thinking e Criatividade nas Organizações. Esses são alguns dos novos cursos de pós-graduação que a Unicesumar, um dos dez maiores grupos educacionais do país, acaba de lançar na educação a distância (EAD). Os novos cursos já estão disponíveis para início imediato.

O lançamento tem por objetivo promover a educação continuada, oferecendo cursos diferenciados para que os alunos possam se destacar no mercado. Com essa meta, a Unicesumar lança 53 novos cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento: ambiental, direito, educação, gastronomia, moda e design, negócios, saúde, social, tecnologia, teologia, e multidisciplinar.

As novas ofertas de cursos foram concebidas considerando as áreas de formação e os cursos de graduação existentes na instituição, bem como a demanda e as novidades em termos de ofertas no mercado educacional. “Estamos buscando oferecer, principalmente nas áreas de negócios, social e educação, cursos que tratem de temas atuais e que realmente enriqueçam o currículo dos nossos alunos e promovam o debate entre os profissionais”, explica Camilla Caetano, head de projetos educacionais e inovação da Unicesumar.

De acordo com Camilla, a especialização pode diferenciar o profissional no mercado de trabalho. “Aliando teoria e prática, os cursos de pós-graduação lato sensu estimulam o senso crítico a respeito da atuação enquanto profissional e cidadão, bem como a criatividade e inovação, para fazer a diferença nas organizações em que atuam, além de abrirem novas oportunidades de atuação em uma área especializada”, conclui.

As disciplinas dos cursos são organizadas por unidades e desenvolvidas com o apoio de material virtual responsivo, videoaulas em full HD, atividades de autoestudo, bem como com o apoio de tutoria especializada 100% on-line pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Os interessados em se inscrever em qualquer um dos mais de oitenta cursos de pós-graduação da Unicesumar precisam entrar no Portal Universo EAD, selecionar o curso de seu interesse e realizar a compra. Por serem cursos a distância, não existe dependência de formação de turmas ou de calendário específico.

SOBRE A UNICESUMAR

Idealizada em 1990 para oferecer ensino de qualidade, a Unicesumar vem ampliando a estrutura física e aperfeiçoando a qualidade no atendimento. Em 2017, são 90 mil alunos, cerca de dois mil funcionários e mais de 800 professores, sendo 80% do corpo docente formado por mestres e/ou doutores. A Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) pelo sexto ano consecutivo, em uma escala de avaliação de 1 a 5. No ranking dos 149 melhores centros universitários públicos e privados do Brasil, a Unicesumar está na 7ª posição. A instituição também está entre as 10 maiores instituições de ensino privadas do país.

