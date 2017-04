Vacinação contra a Influenza iniciou nesta segunda-feira (17)

Compartilhar no Facebook

A 19ª campanha nacional de vacinação contra a Influenza começou na segunda-feira, 17 e vai até o dia 19 de maio. No dia 13, Dia da Mobilização Nacional, as salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família estarão funcionando no horário das 8 às 17 horas e nos demais dias, os horários de atendimento serão os normais de cada unidade.

DEVEM SE VACINAR PELO SUS

Crianças de 6 meses a menores que 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto)

Idosos (a partir de 60 anos)

Profissionais da saúde

Povos indígenas

Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional

Portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade mediante prescrição médica

Professores de escolas públicas ou privadas mediante documento (declaração da instituição onde trabalha, crachá ou comprovante de pagamento).

SALAS DE VACINA – UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

VACINAÇÃO NO INTERIOR – ROTA DA CAMPANHA

ESF Manoel Braz Filho, localidade Saltinho do Canivete – Horário de 8 às 15 horas Terça-feira 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 Quarta-feira 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 Quinta-feira 27/04 04/05 11/05 18/05 20/04 – Estação Canivete Dia 13 de maio, sábado, das 8 às 16 horas – Dia da Mobilização Nacional ESF Nova Esperança, localidade Augusta Vitória Segunda-feira 24/04 08/05 15/05 8 às 12 horas Augusta Vitória 13 às 16 horas Avencal do Saltinho Dia 13 de maio, sábado – Dia da Mobilização Nacional 8 às 12 horas Avencal do saltinho 13 às 16 horas Augusta Vitória ESF Osvaldo Sampaio, localidade Butiá dos Tabordas 26/04 Butiá dos Tabordas 8h30 às 15 horas – ESF 27/04 General Brito 8h30 às 12 horas 27/04 Mauricio Caillet 13h30 às 15 horas 04/05 Barracas 8h30 às 12 horas