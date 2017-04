Veja os novos salários e cargos do executivo mafrense após a reforma administrativa

Esta foi a administraçãoque 90% da população escolheu. Com Camara subserviente o prefeito faz o que ele quer e nao o que o povo pede. E nao esqueçam Mafra tem dono. Antes de agir o prefeito e tem que pedir a benção para eles – Voce sabem porque o caos no transito da Felipe Schimdt e no alto de Mafra – os donos da cidade nao deixam mexer. Mas eles podem colocar placas de estacionamento exclusivo – A rua e os passeio são do povo.Logo colocar placas de "estacionamento exclusivo" nao pode. So nao reclame para nao ser perseguido