Vem aí o 3º Leilão Genética Planalto Norte

Com o sucesso dos dois primeiros leilões realizados no Parque de Exposição de Mafra vai acontecer agora no dia 29 de julho, próximo sábado, a partir das 14h, a terceira edição do Leilão Genética Planalto Norte.

A nova edição do leilão vem de encontro com os negócios fechados nos últimos eventos e do crescimento da pecuária na região do planalto norte, onde os animais de hoje são muito superiores aos de 10 anos atrás.

Neste dia serão negociados animais da raça Simental – touros e algumas fêmeas – e animais Simbrasil. Touros prontos para serem utilizados e com uma genética e alta qualidade.

Também haverá leilão de outras raças como Hereford, Limousin, Charolês e Brahman, aléms de um grupo de terneiros para engorda.