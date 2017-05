Vereador Adilson Sabatke propõe que executivo municipal adote o IPTU Verde

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Mafra do dia 8, o vereador Adilson Sabatke (PP) fez uma indicação propondo que a Prefeitura realize um estudo de viabilidade para adoção do Imposto Predial e Territorial Urbano Verde (IPTU Verde) no município com características extrafiscais.

“O IPTU Verde visa incentivar empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais a realizarem práticas de sustentabilidade em suas construções, oferecendo como contrapartida descontos diretamente no IPTU”, disse Adilson.

Para Sabatke, o objetivo do IPTU Verde é de estimular os contribuintes a adotarem condutas sustentáveis que reduzam os impactos ao meio ambiente quando construírem ou reformarem sua casa ou empresa. Essas ações podem ser captação e reutilização de água, geração de energia, tratamento de resíduos, aproveitamento bioclimático, uso de materiais provenientes de fontes naturais renováveis ou recicladas, entre outras.