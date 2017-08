Vereador propõe a criação do Dia da Troca de Livros nas escolas municipais de Mafra

Nesta semana foi apresentado na Câmara de Mafra o projeto de lei Nº 26/2017 que cria o Dia da Troca de Livros nas escolas municipais de Mafra. O objetivo é incentivar a leitura e proporcionar a renovação dos acervos constantemente.

O vereador Eder Gielgen (PMDB) propõe que o Dia da Troca de Livros ocorra no dia 23 de abril, data marcada pelo Dia Mundial do Livro. No projeto de Lei, fica estipulado que os livros deverão ter assuntos positivos e relevantes, sem alusão a preconceito de qualquer espécie, além de estar em bom estado de conservação.

Além disso, cada unidade escolar poderá promover trabalhos pedagógicos que abranjam todos os alunos com objetivo de conscientizá-los sobre a importância da leitura e o cuidado com o manuseio dos livros e gibis.

Para somar ao Dia da Troca de Livros, a Secretaria Municipal da Educação fica autorizada a colaborar com o dia por meio de doações de livros para cada unidade escolar pública municipal participante.

Segundo o vereador, atualmente, alguns jovens não têm interesse nem condições financeiras para comprar livros. Por isso, as bibliotecas escolares são fonte de leitura para esses estudantes. O vereador Eder acredita que o projeto ajudará os estudantes a descobrirem o verdadeiro valor da leitura, do livro e do compartilhamento dele, sendo uma forma didática para comemorar o dia Mundial do Livro.