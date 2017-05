Vereador propõe taxa mínima para alterações no contrato social das empresas em Mafra

Na sessão ordinária de segunda, 16, o vereador Adilson Sabatke (PP) indicou um estudo para melhorar as formas de arrecadação do município de Mafra.

A ideia é um estudo de viabilidade de regulamentação para que as taxas de alterações contratuais no contrato social baixem para a taxa mínima de expediente da Prefeitura. Assim, as empresas passam a realizar as alterações contratuais necessárias para agilizar suas atividades e que possam atualizar esses dados no setor responsável da Prefeitura com custos mais baixos.

Atualmente, o vereador Adilson explica que em toda alteração feita é cobrada a taxa de alvará novamente, que às vezes excede o valor da taxa de alvará. Alguns empresários deixando de legalizar por não ter condição financeira de pagar todos os encargos tributários. Por isso, a solicitação é que seja cobrada a taxa mínima de expedientes por meio da regulamentação da lei específica já existente.