Vereador solicita informações sobre o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana

O vereador Adilson Sabatke (PP) pediu informações a Prefeitura de Mafra referente a efetivação do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU. Consórcio este que tem o objetivo de administrar a linha interestadual Faxinal/Bom Jesus, unindo os sistemas de Rio Negro, Mafra e interestadual em apenas um.

Para que a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) de anuência para os municípios de Rio Negro e Mafra operarem a linha Faxinal/Bom Jesus é necessário que o consórcio comece a operar. Lembrando que no final de 2014 em audiência pública a própria ANTT informou que está preparando a licitação para esta linha. E, também no final do ano passado a agência em reunião na com representantes das duas prefeituras voltou a afirmar que irá proceder a licitação neste ano (2017) e que após o início dos trâmites não será mais possível passar a administração para os municípios.

A importância do início da operação do CIMU para Mafra como para Rio Negro é fundamental para que o serviço do transporte coletivo possa ser melhorado.

“Pedi informações ao executivo municipal quanto ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana devido à necessidade de discutirmos o transporte coletivo em nossa cidade, para que possamos avançar nessa questão melhorando o sistema”, disse.

No requerimento o vereador Adilson perguntou à prefeitura qual fase o Consórcio se encontra, se a lei que ratificou o Consórcio terá que ser modificada, se a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) já deu anuência para que as duas cidades operem a linha Faxinal/Bom Jesus, qual o prazo exigido pela ANTT para sua efetivação e se o executivo tem informações da ANTT quanto à licitação do transporte interestadual.