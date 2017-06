Vereador Witinho propõe a regulamentação de serviço funerário em Mafra

Na última sessão ordinária de segunda-feira (05), o vereador José Marcos Witt requereu informações sobre as exigências para a prestação de serviço funeral em Mafra

Segundo o vereador, a prestação de serviço funeral está vinculada aos cemitérios mafrenses e a Capela Mortuária Municipal, a qual não cobra aluguel de uso para a população local. Por isso, o serviço prestado pelas funerárias às famílias mafrenses deve ser regulamentado. O vereador comparou o serviço funeral a serviços como transporte público, coleta de lixo e outros.

Também destacou que os valores cobrados para urnas e outros materiais devem ser fixos, pois ainda há o costume de cobrar de acordo com a renda do cliente. E questionou a cobertura dos planos funerais em contratos já estabelecidos com as famílias mafrenses. Para o vereador, é necessário saber todos os itens inclusos nesses planos. Por causa disto, solicita acompanhamento técnico jurídico por parte do poder executivo para a comercialização desses serviços.

Além disto, o vereador afirmou que as empresas por usarem espaços municipais deveriam ajudar na conservação desses locais. Usando esses argumentos, o vereador Witinho solicita a elaboração de um projeto de lei para regulamentar esse setor e Mafra se tornar uma cidade pioneira nessa área.