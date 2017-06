Vereadores buscam informações sobre a coleta de lixo em Mafra

Na sessão ordinária do último dia 05, os vereadores Eder Gielgen (PMDB) e Cláudia Maria Bus (PTB) buscaram informações oficiais sobre o trabalho da empresa Seluma Ltda. em Mafra.

A vereadora Cláudia requereu a cópia do contrato de prestação de serviço da Seluma para o poder executivo. Neste requerimento, também solicitou a relação das 16 cidades que utilizam o aterro mafrense para descarte e se possuem taxa de coleta de lixo.

Já o vereador Eder solicitou que a Seluma envie um representante para explicar sobre como funciona a coleta de lixo e o trabalho no aterro municipal durante sessão ordinária. Com o convite de uso da tribuna, o vereador também busca informações sobre a coleta seletiva da cidade. O vereador Valdir Sokolski (PSB) também participou do requerimento de informações sobre a coleta de lixo com a vereadora Cláudia Maria Bus (PTB).

O poder executivo tem o prazo de 15 dias para responder o requerimento da vereadora Cláudia, podendo estender o prazo para pesquisar informações mais detalhadas.